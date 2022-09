Déluge de grêle : des dégâts dans la Nièvre

Dix minutes de pluie et de grêle intense. Lundi à 18 heures, Imphy (Nièvre) a plongé dans une tempête de glace. Les grêlons ne font que quelques centimètres de diamètre de la taille d'une bille, mais ils sont nombreux. En tout, presque 30 centimètres de grêle se sont accumulés sur le toit de la piscine Amphélia. "Et avec le poids, la poutre principale a lâché. Pas de blessé et évacuation dans les règles. Plus de peur que de mal", explique le directeur Samir Lassiri. À ce moment-là, une vingtaine d'adultes étaient dans le bassin principal, en plein cours de natation. La piscine est fermée jusqu'à nouvel ordre. Au même moment au centre-ville, les rues sont devenues des torrents. Abasourdi, Narciso Da Costa patron du "Café du Centre" a pris des photos de sa terrasse, transformée en patinoire. "On a l'impression qu'il avait neigé. C'était impressionnant", confie-t-il. L'eau est entrée à l'intérieur de son établissement et a inondé sa cave. Près de 30 centimètres d'eau que les pompiers évacuent depuis ce mardi matin. Comme lui, beaucoup d'habitants ont passé la matinée à nettoyer et à pomper leurs caves. TF1 | Reportage E. Payro, G. Martin