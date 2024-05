Déluge de grêle et avions déroutés en Île-de-France

La petite pelleteuse de Vémar (Val-d'Oise) va en avoir toute la journée, charriée depuis les champs voisins. Les routes sont transformées en piste de rallye. À pied, ce n'est pas très praticable non plus. En attendant le nettoyage, la mairie a fait ce qu'elle pouvait. Les cartons placés sur les trottoirs ne tiennent pas longtemps. En quelques minutes de pluies diluviennes, un riverain a vu l'eau inonder sa cave. À côté, à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), c'est une averse de grêle qui ravage le centre du village. Au matin, on constate les dégâts : des voitures cabossées, aux phares cassés, des caves inondées... Là encore, des services techniques sont sur le pied de guerre. Une quantité de grêle jamais vue depuis au moins un demi-siècle, accumulée sur plusieurs centimètres. Juste à côté, Roissy-Charles de Gaulle (Val-d'Oise), un déluge à l'intérieur du plus grand aéroport du pays, jusque dans les salles d'embarquement. À l'extérieur, la grêle s'abat en masse sur les pistes. TF1 | Reportage F. Litzer, L. Prevost, A. Barrier