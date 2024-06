Déluge de pluie et de grêle : des dégâts dans l'Ouest

Dans la nuit de mardi en Gironde, l'orage a été si fort, que certaines rues ont été inondées. C'est le cas en plein centre-ville à Bordeaux. Et à certains endroits, des torrents de grêles. Dans une petite commune de Gironde, un mur n'a pas résisté aux précipitations, du jamais-vu ou presque pour le maire. "L'arrivée d'eau qui était très importante et avec les sols qui sont gorgés d'eau, du coup, le mur est tombé", explique Wilfrid Hairie. En Bretagne, difficile d'imaginer qu'une rue était inondée encore cette nuit. La région a été particulièrement touchée, mais l'eau est repartie aussi vite qu'elle est montée. En plein dîner, certains clients d'un commerce ont été pris par surprise. Toujours dans l'Ouest, il a plu toute la nuit à l'intérieur d'un bar. "L'eau s'est infiltrée partout. Ça a débordé, puis ça a coulé dans tout l'établissement. On était obligé d'éteindre les lumières et de fermer l'établissement", témoigne un responsable. Ce mercredi après-midi, dans le centre du pays, de la grêle et des rafales de vent jusqu'à 80 km/h sont attendus par endroits. TF1 | Reportage J. Quancard