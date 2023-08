Chine : les images impressionnantes des inondations qui ont fait au moins 20 morts

Des voitures sont emportées par dizaines, des glissements de terrain et des ponts brisés par la force des pluies torrentielles. Depuis deux jours, et le passage du typhon Doksuri, les mêmes scènes se répètent un peu partout autour de Pékin. Ces inondations historiques ont fait au moins 20 morts et 19 disparus d'après la télévision d’État. Une habitante de la capitale chinoise s'étonne encore de la violence de ces pluies diluviennes. Mentougou, situé à une heure de route à l'ouest de Pékin, est l'un des districts les plus touchés par ces inondations. Ici, 150.000 foyers sont privés d'électricité et ont besoin d'un approvisionnement d'urgence. Une femme était chez elle pendant l'inondation, bloquée avec plus d'un mètre d'eau. "C’est la première fois que je vois ça", affirme-t-elle. Pour le moment, 100.000 personnes ont été évacuées des zones à risques, alors que la Chine se prépare à l'arrivée d'un nouveau typhon sur la côte est du pays.