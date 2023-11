Déluge en Corse : un camping évacué en urgence

Déraciné par la force de la tempête, cet arbre est venu s'encastrer dans ce pont. Il emporte avec lui des morceaux de route et bloque l'accès au village de Bastelica. La nuit a été difficile aussi pour les 240 vacanciers d'un camping de Sagone qui s'est retrouvé sous l'eau en quelques minutes. Ils ont été accueillis pour la nuit dans la salle des fêtes de la commune voisine. Sur place, l'accueil se fait dans l'urgence. "On essaie d'être réactif un maximum. Il y a beaucoup de solidarité", confie Louis Cianelli, 2e adjoint au maire de Vico. La tempête a provoqué d'autres dégâts dans l'île. Quelques commerces ont été touchés. Ici, le toit de ce magasin de sport d'Ajaccio s'est effondré. En Haute-Corse, 2 000 personnes ont été privées d'électricité. La vigilance orange vent et vagues-submersion a été étendue jusqu'à seize heures sur toute la Corse. TF1 | Reportage E. Rouillon, P. Pelletiet