La Polynésie sous les eaux : les images des pluies diluviennes

Sous un cours d'eau déchaînée, la route n'est même plus visible. Une rivière vient de sortir de son lit devant des habitants médusés. Frappée depuis deux jours par des pluies diluviennes, on observe les mêmes scènes dans toute la Polynésie. Des quartiers inondés, des routes bloquées. Rien qu’au nord de Tahiti, plus de 200 maisons ont été endommagées. La toiture d’un habitant s’est effondrée sous le poids de l’eau. Une partie de sa terrasse a, elle, été emportée par la rivière. Sur les îles de Moorea et Tahiti, toujours en alerte orange, certains habitants sont coupés du monde. La crue a emporté le seul pont qui reliait un village au reste de l’île. Plus de 200 habitants sont bloqués sur l’autre rive. Selon une journaliste locale, la situation est préoccupante. "Ils n’ont pas d’eau. Et pour certains, ils n’ont pas non plus à manger chez eux", affirme-t-elle. À Tahiti, de nombreux foyers sont toujours privés d’électricités. Les écoles restent fermées pour ce vendredi. Les déplacements sont fortement déconseillés. TF1 | Reportage J. Cresens, H. Dreyfus