Déluge et dégâts dans le Sud-Ouest

Le vent a tout balayé sur son passage, jusqu'au toit de cet immeuble, envolé sur cet entrepôt puis tombé au sol en morceaux. Une habitante du troisième étage a été surprise par le vacarme mardi soir. "J'ai entendu du bruit, un grand bruit. Je me demandais, qu'est ce que c'était, et j'ai vu tous ces dégâts-là", témoigne-t-elle. Une autre habitante n'a que des infiltrations, mais au dernier étage, les habitants sinistrés ont tous été relogés. Une famille a passé la nuit ici, dans la salle des fêtes de Moissac. C'est la faute des rafales jusqu'à 130 km/h. Le vent a même plié un lampadaire. Dans une rue, c'est l'eau qui inquiète, 50 centimètres. Depuis hier, les vents violents ont fait trois victimes, et les pompiers sont intervenus plus de 300 fois dans tout le département, comme ici, en pleine nuit, pour secourir une dame prise au piège dans sa voiture, au milieu du courant, impitoyable. À 40 km de là, c'est dans le Gers que la tempête a frappé plus tôt dans la soirée. La situation pourrait encore empirer pour certains habitants. Au total dans le secteur de Miradoux, 150 toitures ont été arrachées mardi soir. TF1 | Reportage S. Petit, P. Michel, P. Mislanghe