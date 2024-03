Déluge : nouveaux dégâts sur la Côte d'Azur

Dimanche, cette voiture était garée sur la route du dessus, juste devant le terrain de Ghislaine. L'éboulement n'a pas fait de victime. Stéphane rentrait chez lui à ce moment-là. Ici, il est tombé plus de 100 millimètres de pluie en 24 heures, l'équivalent de deux mois de précipitation. Dans toutes les Alpes-Maritimes, le vent et les très fortes précipitations ont provoqué des chutes d'arbres. Six pins ont été déracinés dans le centre-ville d'Antibes. À Nice, il y a une semaine, ce glissement de terrain a coupé l'accès au quartier. Ces derniers mois, sur les routes de montagne, les éboulements se sont multipliés. Depuis dimanche, 60 personnes sont bloquées de l'autre côté de ce chemin. Ça n'étonne pas beaucoup ces habitants : "quand il y a de fortes pluies comme ça, il y a beaucoup d'éboulements" ; "ce n'est pas exceptionnel". Le relief de Nice et ses environs expliquent ces éboulements. Ce lundi, le soleil est revenu, mais de nouvelles précipitations sont attendues le week-end prochain. TF1 | Reportage A. Flieller, P. Géli, D. Guido