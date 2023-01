Déluges en série en Californie

Plus aucune route ni de jardin, noyés sous des torrents qui traversent la ville de Planada. Elle est à son tour victime des pluies torrentielles qui frappent la Californie ces dernières semaines. A certains endroits, les précipitations n'ont pas été aussi fortes depuis 150 ans. Le bilan humain s'élève à 18 morts et les dégâts matériels sont considérables. Une route s'est effondrée sous l'effet de la pluie. Deux voitures ont été prises au piège dans un trou de douze mètres de profondeur. Si les passagers ont pu être secourus, le secteur reste bloqué. Le trou continue de s'affaisser et les prévisions météorologiques pourraient encore aggraver la situation. "Pour le moment, c'est un léger répit pour les Californiens, mais qui va être de courte durée. Les précipitations seront de retour dès vendredi soir, et avec elles, le risque d'une méga-inondation", explique Axel Monnier, envoyé spécial. De nombreux Californiens se préparent déjà au pire. Les sacs de sable pourront peut-être pour eux, être le seul moyen de sauver leur maison. TF1 | Reportage J. Cressens, A.Monnier, A. Poupon