Demain dans nos maisons

Cela ne vous a pas échappé, nos télévisions sont toujours plus fines. Les câbles, eux, se font plus discrets. Un écran exposé aux États-Unis n’en a d’ailleurs plus besoin, il fonctionne sur batterie. Demain, votre télévision pourra carrément s’effacer. Celle-ci peut devenir transparente sur commande, à placer idéalement devant une fenêtre ou une cheminée. Demain, les placards de nos maisons permettront de nettoyer à la vapeur nos vestes, sans passer par un pressing. Dans nos salles de bains, aurons-nous encore besoin de serviette pour nous sécher ? Non, selon une entreprise sud-coréenne qui a inventé une machine de séchage automatique. Pour être sec, comptez tout de même deux minutes immobile sur l’appareil, et nu, évidemment. Une autre invention permettra de gagner du temps, matin et soir. Il s’agit d’une brosse à dents qui permet de les brosser efficacement en dix secondes. Enfin, un objet pourrait finir dans votre chambre, sur la table de chevet. C'est un cadre très simple connecté à Internet, sur lequel votre famille peut vous envoyer en direct des photos. TF1 | Reportage A. De Précigout, M. Derrien