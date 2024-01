CES de Las Vegas : ces voitures vont vous faire rêver

Présentée en grande pompe, cette voiture pourrait tout simplement révolutionner notre façon de conduire. Avec elle, vous ne raterez plus aucun créneau. En appuyant sur un bouton, les roues peuvent tourner à 90 °C. Elle sera mise sur le marché courant 2026. Il est possible que demain, on n'aura même plus besoin de se garer. C'est ce que propose une voiture présentée au CES de Las Vegas. On la laisse sur un parking, et elle se gare toute seule. On n'a à peine le temps de s'écarter qu'elle part déjà trouver un parking libre. Elle fait également le chemin inverse pour vous éviter de chercher désespérément votre voiture. À quoi pourrait ressembler la voiture de demain ? Un Français a présenté son invention : un pare-brise connecté. Ce dernier propose un mode en réalité augmentée pour analyser l'environnement, notamment les lignes de la route et les éventuels dangers. La route empruntée s'illumine devant vous. Impossible de ne pas arriver à bon port. TF1 | Reportage C. Diwo, O. Danjou