"Demain nous appartient" : focus sur le tournage de l'épisode de ce soir sur TF1

À Sète (Hérault), le tournage du feuilleton "Demain nous appartient" a repris le 18 mai dans des conditions très spéciales. Après trois mois d'absence, la diffusion de la série peut reprendre dès ce lundi à 19h10 sur TF1. Entre les prises, Ingrid Chauvin et Alexandre Vasseur se plient aux nouvelles règles : port du masque et distanciation sociale. Même au maquillage, les précautions sont nombreuses. Comment les tournages se sont-ils déroulés ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.