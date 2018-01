Quand et comment demander aux personnes agées d'abandonner la conduite?

Pour une personne ayant encore pleinement toutes ses facultés, l'autonomie est importante. Cependant, l'age réduit petit à petit les capacités, et quand il s'agit de conduire, cela peut devenir dangereux. Les personnes de plus de 70 ans évitent généralement de prendre le volant la nuit à cause d'une baisse de leur capacité visuelle. Mais le rhumatisme, le début de surdité et d'autre capacités physiologiques en baisse sont aussi de la partie. En France, contrairement à d'autres pays, le permis est délivré "à vie". Plusieurs personnes âgées se retrouvent autorisées à conduire mais ne le font pas par mesure de sécurité. C'est une situation frustrante, surtout pour ceux qui habitent seuls. Pour le bien de leurs aînés, certaines familles arrivent au point de faire annuler le permis de conduire de leur proche trop âgé, en envoyant un courrier à la préfecture. Pour y remédier, les services d'aides à la personnes proposent pour faire les courses. La facture peut être prise en charge en partie par les caisses de retraites. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 04 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.