Comment demander le remboursement de son billet de train ?

Les voyageurs qui se déplacent en TGV, en TER et en trains internationaux peuvent demander le remboursement intégral du prix de leurs billets de train si celui-ci a été supprimé. Pour ce faire, ils peuvent se présenter au guichet ou envoyer une demande en ligne sur le site de la SNCF. La demande de remboursement est gratuite. Mais il est préférable d'attendre la fin de la manifestation de la SNCF. On en parle avec Garance Pardigon, spécialiste conso de TF1.