Démarchage abusif : peut-on vraiment y échapper ?

Des numéros inconnus et des démarcheurs qui vous proposent tout et n’importe quoi. Ce jeudi matin, vous nous avez expliqués en recevoir en moyenne deux à quatre par jour. En bref, ces appels intempestifs et indésirables quotidien vous agacent, malgré la liste rouge ou encore la plateforme Bloctel. Rien ne semble fonctionner. Alors, pour certains, vous avez même développé votre propre technique pour les éviter. "Au fur et à mesure, je les bloque. Et ça marche", explique une femme. Votre numéro se trouve en fait dans l’annuaire universel. Un répertoire tenu par les opérateurs eux-mêmes. Pour que vos contacts n’y apparaissent plus, l’association UFC-Que Choisir a lancé une nouvelle solution : Respecte mes datas. Cela permet d’informer votre opérateur que vous ne voulez plus qu’il communique votre numéro. Depuis mars dernier, les commerciaux n’ont plus le droit de vous appeler avec des 06 et des 07. Et uniquement du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures. C’est tout de même 45 heures par semaine. TF1 | Reportage O. Couchard, L. Cammas, É. Nappi