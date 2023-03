Démarchage abusif, une amende après 380 000 appels

C'est une entreprise située dans cette zone d'activités de la région lyonnaise qui vient d'être sanctionnée. L'amende est de 56 700 euros pour avoir fait du démarchage téléphonique à des particuliers inscrits sur Bloctel. C'est plus de 380 000 appels en trois ans, soit en moyenne 350 démarchages par jour. Contacté, le gérant de l'entreprise affirme avoir été lui-même victime d'une usurpation de l'identité de sa société. Bloctel est un site qui permet en principe de ne pas être prospecté par téléphone. C'est aux professionnels de s'assurer auprès de Bloctel que les consommateurs qu'ils visent ne sont pas inscrits sur le service. Les personnes démarchées espèrent que cette sanction aura un effet dissuasif. Depuis le début du mois, ces appels sont davantage encadrés. Ils sont désormais autorisés uniquement en semaine de 10h à 13h et de 14h à 20h. Ils sont donc interdits les week-ends et les jours fériés. TF1 | Reportage N. Gandillot