Démarchage, résiliation... les assurances épinglées

Depuis plus de 20 ans, Charles payait une assurance auprès d'une grande banque. Mais face à la hausse des tarifs, il a voulu résilier en mai dernier. L'homme pensait avoir pris toutes les précautions en envoyant un courrier recommandé. Pas suffisant apparemment. Au bout de six relances par téléphone, il est enfin parvenu à mettre fin à son contrat. Pourtant, depuis plusieurs années, la résiliation des contrats d'assurance a été simplifiée pour éviter ce genre de situation. Mais des pratiques abusives persistent. Au moment de résilier, certains assureurs facturent même des frais exagérés non prévus dans les contrats. La répression des fraudes a ainsi contrôlé 147 assureurs signalés par des clients mécontents. Parmi eux, 34% ont été épinglés pour des infractions. L'une des plus répandues est le démarchage téléphonique. C'est certes autorisé, mais certains vont trop loin. Pour éviter les pièges, ne cédez pas au sentiment d'urgence que les vendeurs vous imposent. TF1 | Reportage T. Leproux, M. Allibert, M. Simon