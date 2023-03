Démarchage téléphonique : bientôt tranquille ?

Tous les jours, Louis est la cible de démarchages téléphoniques. C'est un calvaire pour ce commercial qui doit rester joignable pour ses clients. Alors pour éviter ces appels, il est possible de bloquer les numéros d'un simple clic dans son portable. Pour gagner quelques heures de tranquillité, dès mercredi, ces coups de fils publicitaires seront autorisés uniquement en semaine, de dix heures à treize heures et de quatorze heures à vingt heures. Ils seront donc interdits, les week-ends et les jours fériés. Désormais, vous ne pouvez pas être sollicité plus de quatre fois par mois par le même numéro. Et si vous indiquez à votre interlocuteur tenace que vous ne voulez pas être rappelé, la société au bout du fil a l'obligation de ne plus vous recontacter pendant deux mois. Mais cela est insuffisant selon cette association de consommateurs. Pour éviter d'être trop sollicité, vous pouvez inscrire votre numéro sur BlocTel, et en cas d'abus, c'est à vous de signaler ces démarchages abusifs sur le site internet : https://signal.conso.gouv.fr . Pour celles ne respectant pas les nouvelles mesures, la sanction peut s'élever jusqu'à 375 000 euros. TF1 | Reportage L. Deschateaux, C. Buisine, A. Cerrone