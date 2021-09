Démarchage téléphonique : quel bilan un an après la loi ?

Recevoir des appels commerciaux intempestifs, cela arrive à tout le monde, et même plusieurs fois par jour. "On se sent un peu agressé chez soi. On ne demande rien et en fin de compte, on nous appelle continuellement" ; "On est obligé de décrocher, car on ne sait pas qui c'est. Je ne suis pas toujours très poli, mais ça ne change rien", se plaignent des consommateurs. Pourtant, depuis un an, la loi est censée limiter le télémarketing dans certains domaines, comme la rénovation énergétique par exemple. Mais concrètement, rien n'y fait. Même le système Bloctel ne semble plus fonctionner. Alors, pour limiter les appels, André Perrin a trouvé une solution. "Il y en a qui me rappelle souvent. Ils m'embêtent, je les bloque et c'est fini. Mais je pense qu'ils savent se débrouiller pour avoir un autre numéro pour rappeler. C'est pénible", explique André. Pour les associations, la loi n'est pas suffisamment contraignante et n'a donc pas d'effet visible pour les consommateurs. Mais pour le gouvernement, la situation est délicate, car le secteur du démarchage téléphonique représenterait 56 000 emplois dans le pays. Pas sûr donc que votre téléphone cesse bientôt de sonner.