Démarchage téléphonique : pourquoi vous êtes toujours si souvent appelés malgré la nouvelle législation

Vous en avez assez des démarchages téléphoniques ? Rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Bloquer ce type d'appel, c'est devenu un réflexe. Jean a d'ailleurs une liste de ceux qu'il a reçus ces dernières semaines. "Même si on est inscrit à Bloctel, malheureusement, il n'y a rien à faire, ils insistent pour appeler", explique-t-il. Bloctel est un site internet mis en place par le gouvernement. Comme l'ancienne liste rouge, vous y inscrivez votre numéro et ensuite, fini les appels publicitaires. Mais huit ans après sa mise en place, son succès est mitigé. Il autorise encore les numéros qui vous parlent rénovation énergétique ou compte formation. Dommage, ce sont ceux qui reviennent le plus souvent à des horaires qui vous agacent. Ils peuvent vous appeler du lundi au vendredi seulement de 10h à 13h et de 14h à 20h. C'est la loi. Mais est-elle vraiment efficace ? Depuis sa parution en janvier 2023, un tiers des Français estiment que le démarchage a augmenté. Il est en fait trop précieux pour les entreprises et pour une partie de la population. TF1 | Reportage G. Bertrand, A. Charles-Messance