Démarche téléphonique : toujours trop d'appels

Lorsque Jean-Michel voit s'afficher un numéro qu'il ne connaît pas, il sait que c'est un démarcheur téléphonique, encore un ! En effet, ce n'est pas interdit, mais depuis le 1er mars, c'est encadré. En théorie, les entreprises n'ont le droit de vous appeler qu'entre dix et treize heures, puis de quatorze à 20 heures, tous les jours sauf samedi et dimanche. Soit tout de même, 45 heures par semaine. Dans le pays, vous devez vous inscrire sur le site Bloctel pour ne pas être dérangé. Mais certaines sociétés ne respectent pas la loi. Sur les 4 120 entreprises que la Répression des fraudes a contrôlé l'an dernier, 164 contrevenaient à la règle et ont été condamnées à verser plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amende. Alors un conseil, faites un tour dans les réglages de votre téléphone pour bloquer vous-même les numéros indésirables. Certains appareils peuvent même vous alerter lorsqu'il suspecte un démarchage abusif. TF1 | Reportage D. de Araujo, C. Jouanneau