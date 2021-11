Démarches administratives : une aide itinérante de villages en villages

Chaque jour, deux villages différents, mais toujours le même chariot à roulettes. Avec Isabelle Payen, animatrice Relais Emploi, ce sont les administrations qui viennent aux habitants. Sa permanence, sans rendez-vous, est un guichet unique de Pôle emploi, de la CAF et des Impôts. Le but : guider et rassurer sur la case à cocher. Cette alternative aide énormément, car certains n'ont pas Internet alors que les rendez-vous à la CAF, par exemple, ne peuvent se prendre que par cette voie. Certaines comptent sur elle pour décoder les termes pas toujours limpides. Ce sont les communes qu'elle visite et le département qui financent cette permanence itinérante. En plus d'aimer la proximité avec les gens, elle veut aussi démystifier les recherches d'emploi ou les demandes sociales. La tournée reprend avec un espoir, que chacun gagne en autonomie.