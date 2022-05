Démarches en ligne : un Français sur trois renonce

Il y a ceux pour qui les démarches en ligne se font les yeux fermés. "Je préfère faire en ligne de chez moi, c'est plus rapide", confie une dame. Ces bons élèves ont de quoi faire rager ceux qui, comme Marie-José, ont perdu tout espoir en Internet. Pour beaucoup, les démarches en ligne sont synonymes de corvée. "Je fais sur papier, je n'aime pas trop faire en ligne", confie une autre dame. Cependant, Annie, elle, a trouvé la bonne technique, elle délègue. Pour elle, c’est sa fille qui le fait. Selon Estelle et Maxime, c’est surtout une affaire de génération. Pour l'impôt, l'assurance-maladie, ou le CAF, dans cette maison de service, on accompagne toutes les démarches administratives. Ces agents voient la fracture numérique de près. "Pour moi, cette fracture numérique est croissante. Donc elle pose tout un tas de soucis aux personnes", révèle Christopher Dewaeghemaecher. Dans l’Hexagone, 8% de la population a renoncé entièrement à faire toutes démarches administratives, en ligne ou sur papier. TF1 | Reportage P. Géli, L. Leray