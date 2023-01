Déménagement en urgence pour la déchetterie

Il y avait urgence. L'océan est à seulement quelques mètres de l'ancienne décharge. Depuis une dizaine d'années, les locaux alertaient sur les risques. L'eau rentrait régulièrement à l'intérieur du site emportant de plus en plus de déchets. Près de 19 000 mètres cube de déchets sont enfuis sous terre sur plus de deux hectares. Des tonnes de plastiques, de verres ou encore de ferrailles, mais aussi de l'amiante. Il faudra près de cinq mois pour tout dépolluer. Pendant près de trente ans, de 1960 à 1990, les habitants de la commune jetaient leur détritus près de la côte. A l'époque, la mer était à plus de 60 mètres et l'érosion un phénomène encore peu connu. Depuis, tout le monde a pris conscience des risques. Face à l'érosion qui grignote chaque année nos côtes, le gouvernement a lancé un plan pour dépolluer 55 décharges le long du littoral français. Fouras est le premier site à être démantelé. L'Etat finance plus de la moitié du coût des travaux. "L'ensemble est évalué à plus de sept millions d'euros. L'idée, c'est de redonner l'état de nature du site avec peut-être des petits étangs", affirme Stéphane Donnot, sous-préfet de Rochefort (Charente-Maritime). Une fois le site nettoyé, il devrait être intégré à la réserve naturelle d'Yves qui entoure cette décharge. TF1 | Reportage Y. Chambon, A. Vieira, C. Arfel