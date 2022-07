Déménagement monumental pour les statues de Versailles

Dans les airs, 27 tonnes de pierres. Il aura fallu une nuit entière pour déplacer cette sculpture monumentale. Nous sommes dans les Jardins de l'Orangerie du château de Versailles. Quatre groupes sculptés en gardent l'entrée. Les deux sont des copies. Il n'en reste plus qu'une originale à enlever pour pouvoir la restaurer. C'est une sculpture du XVIIème siècle, fragilisée par des restaurations au ciment dans les années 50, qu'il va falloir soulever d'un seul tenant. Mais la magie n'opère pas tout de suite. Le câble, en fer diamanté, s'est coincé. Le moteur enfin remis en route, il faut près de deux heures pour détacher la sculpture de son socle. C'est une première depuis son installation, il était temps. L'opération se déroulera dans un entrepôt des Yvelines, mis à disposition par le département. Zéphyr et Flore ainsi que leurs trois censeurs devraient retrouver le château de Versailles d'ici deux ans. TF1 | Reportage C. Auberger, B. Chastagner