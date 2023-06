Déménagement : que faire en cas de perte d’un objet ou d’un meuble ? Le 13H à vos côtés

Philippe et sa famille ont déménagé il y a un peu moins d'un an. Ils se sont aperçus qu'un carton manquait. À l'intérieur, il y avait un caméscope, des vidéos de vacances, un film de mariage et des correspondances. Que faire ? Dans un déménagement, il y a beaucoup de documents, mais la déclaration de valeur est le plus important. Il s'agit de la liste de chacun de nos meubles et de nos objets que nous estimons d'une valeur supérieure au montant de l'indemnisation forfaitaire prévue par le contrat. En cas de perte, un montant forfaitaire vous sera attribué pour la perte d'un objet ou d'un meuble. Cette somme figure dans le contrat, et il faut en prendre connaissance. Tous les meubles dont vous pensez qu'ils ont une valeur supérieure à cette somme, c'est cela qu'il faut déclarer sur la déclaration de valeur. C'est important, car en cas de perte ou d'avarie sur ce fameux meuble ou objet, l'indemnisation va se faire en partie sur cette base, le montant déclaré dans le contrat. Cela va correspondre à la valeur de remplacement. T. Coiffier