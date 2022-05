Déménager coûte plus cher

Les déménagements, Maryse y est habituée. Après avoir habité aux quatre coins du pays, elle quitte aujourd’hui Castelnau-le-Lez (Hérault) pour vivre dans le Gard. Pourtant, cette fois-ci, la facture est plus salée. Selon elle, "il y a une hausse relativement sensible de l’ordre de 30%". Les déménageurs n’ont pas eu le choix que d’augmenter leurs tarifs. En effet, avec la pandémie et la guerre en Ukraine, le coût des matières premières a explosé. L’an dernier, les cartons étaient offerts avec la prestation, mais AS Déménagement ne peut plus se le permettre. D’ailleurs, avec la hausse du prix du carburant, il est de plus en plus difficile d’être compétitif. Roger, lui, a économisé 200 euros en n’achetant aucune fourniture pour son déménagement. Néanmoins, pour déplacer ses meubles, il a dû faire appel à des professionnels. Pour rester attractive auprès de ses clients, l’entreprise Demmercop a décidé de baisser sa marge. Déménager devrait coûter de plus en plus cher. Le prix des matières premières va encore augmenter avant la fin du mois. TF1 | Reportage A. Bacot, A. Guiraud