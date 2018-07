Demi-finale du Mondial 2018 : Strasbourg se prépare pour la victoire des Bleus

Les articles aux couleurs tricolores se vendent comme des petits pains dans les commerces spécialisés de Strasbourg. Par ailleurs, dans le snack de Michel Wonesch, tout le personnel vit au rythme du Mondial, avec leurs T-shirts bleus. Les écrans géants sont prêts et les salles seront combles pour le match France-Belgique. Gérard Hausser, membre de l'Équipe de France en 1966, a même pronostiqué une victoire des Bleus et une finale France-Angleterre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.