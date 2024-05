Déminage sans fin : évacuations en série

Deux explosions à quelques minutes d'intervalle. Au petit matin, à marée basse, les plongeurs démineurs de la Marine nationale doivent neutraliser une mine antichar de la Seconde Guerre mondiale, découverte par un promeneur il y a quelques jours. Une opération délicate pour les militaires. Depuis le mois de janvier, 65 bombes ont été désamorcées sur le littoral de la Manche et de la mer du Nord. Un chiffre qui a doublé en un an. L'hiver dernier, quatre blocs de défense remplis d'explosifs avaient été neutralisés. A Calais, tout un quartier avait été bouclé en début de semaine : 600 personnes confinées, 800 autres évacuées. Pas moins de 216 kilos de charges explosives sont ensevelis sous cet amas de sable. Une bombe de l'aviation anglaise que les démineurs ont décidé de désamorcer plutôt que de la faire exploser. Le risque d'effondrement des maisons est trop important. Chaque année, ils réalisent plus de 2 000 interventions dans toute la région. Sous la mer, des mines marines sont encore présentes, la dernière en date ayant été neutralisée juste à l'entrée de la rade de Brest. TF1 | Reportage Z. Ajil, G. Delobette