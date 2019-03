Démission du cardinal Barbarin : les catholiques ne sont pas surpris de cette décision

Le cardinal Barbarin a décidé de présenter sa démission au Pape François. Une décision qui fait suite à sa condamnation à six mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé des actes d'agression sexuelle dans une affaire de pédophilie. Cette nouvelle n'a pas surpris les fidèles dans le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Au regard des accusations, Philippe Barbarin n'avait pas d'autre issue que la démission. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/03/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.