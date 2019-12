Démission de Jean-Paul Delevoye : vers une possible suspension de la réforme des retraites ?

Emmanuel Macron vient d'accepter la démission de Jean-Paul Delevoye. Une affaire qui tombe plutôt mal dans le calendrier de l'exécutif puisqu'elle intervient au moment où il défend l'une de ses plus importantes réformes. Toutefois, c'est une occasion pour le chef de l'Etat de prouver "l'exemplarité" de son quinquennat. L'on se demande à présent si cette affaire peut amener le gouvernement à suspendre la réforme des retraites et qui pourrait succéder à Jean-Paul Delevoye. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.