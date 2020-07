Démission d'Édouard Philippe, Jean Castex nommé Premier ministre : le récit de la matinée

Après 1 145 jours à Matignon, Édouard Philippe a quitté son poste de Premier ministre. Jean Castex, maire de Prades (Pyrénées-Orientales), a été nommé pour lui succéder. Il entamera le nouveau chemin que souhaite prendre le président de la République. Élu local et haut fonctionnaire, il a été secrétaire général de l'Élysée et délégué interministériel aux JO de 2024. Les consultations pour la formation du nouveau gouvernement commencent désormais. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/07/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.