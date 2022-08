Démographie : quatre milliards d'habitants au lieu de dix en 2100 ?

Commençons par l'Hexagone où l'on fait de moins en moins d'enfants depuis une dizaine d'années. D'après les personnes interrogées, c'est loin d'être une surprise : "La vie est plus dure aujourd'hui. On a deux enfants. On préfère bien les élever et être sûr de bien s'occuper d'eux avant d'en faire d'autres". Entre les effets de la pandémie, le développement des moyens de contraception et de l'éducation, nous pourrions être deux fois moins nombreux que prévu à la fin du siècle. Le nombre d'habitants sera environ de 4,5 milliards, au lieu des dix milliards jusqu'ici envisagés jusqu'ici. C'est plutôt une bonne nouvelle pour certains : "Je pense qu'il faudrait faire moins d'enfants parce qu'au final, tout ce qui est ressource, c'est un peu compliqué" ; "C'est mieux pour la planète. On polluera beaucoup moins. Dans mon domaine, il y aura moins de pêche sauvage". En Europe, la population pourrait diminuer de moitié dans 50 ans. Nous serions alors 400 millions d'habitants sur notre continent. "Il y a de plus en plus de jeunes qui ne veulent plus d'enfants alors que de notre temps, ça n'existait pas". Aujourd'hui, le pays le plus peuplé c'est la Chine avec 1,5 milliards d'habitants. D'ici 30 ans, elle pourrait en perdre 300 millions. TF1 | Reportage P. Gallaccio, L. Gorgibus, C. Marchand