Démolition hors norme sur la Crête des Vosges

Les engins de destruction ont commencé leur travail. Mais il faut s'imaginer ce palace comme autrefois, avec patinoire et piscine chauffée, construit à 1 200 mètres d'altitude. Près d'un siècle plus tard, le grand hôtel du Markstein est devenu méconnaissable à un bâtiment en abandon. Jacques, François et Jean-Paul ont passé une partie de leur vie ici. L'époque des premiers skieurs d'un certain luxe, les débuts du tourisme des montagnes. De cet hôtel aujourd'hui transformé en friche, difficile de s'imaginer le lustre d'antan construit par l'industriel Schlumberger dans les années 1920. Il comptait une centaine de chambres sur cinq étages, des salons de réception et plusieurs restaurants. Dans les années 70, le grand hôtel devient un centre pour les comités d'entreprises. Après 30 ans passés entre ces murs, Jacques quitte les lieux dans les années 90, une petite larme à l’œil. Le bâtiment est alors abandonné. Témoin historique des premières vacances au ski dans les Vosges, la grignoteuse est désormais entrée en action et signe la fin d'une belle et longue histoire pour le grand hôtel du Markstein. TF1 | Reportage P. Vogel, E. Schings