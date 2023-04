Démolition reportée à cause des goélands

Une tour désaffectée devenue royaume des goélands. Elle doit être démolie ce mois-ci pour un projet de réaménagement. Seulement voilà, plusieurs nids ont été découverts récemment sur le toit de l'immeuble. La démolition est donc reportée en septembre. Les œufs ne seront donc pas cassés, car en Bretagne, deux espèces de goélands sur trois sont considérées comme menacées. Le printemps est une période cruciale pour l'oiseau marin. Bernard Cadiou est ornithologue, il constate une diminution de la population des goélands même si les apparences sont trompeuses. "En milieu urbain, on a toujours l'impression qu'ils sont nombreux, alors qu'en milieu naturel, les colonies ont décliné depuis la fin des années 80. Les goélands argentés par exemple, ils sont d'habitude abondants en Bretagne. En l'espace d'une trentaine d'années, les effectifs ont été quasiment divisés par trois". D'où l'importance de protéger les œufs et de cohabiter avec les goélands. Sur le port, les Brestois connaissent bien l'animal, surtout en terrasse. "Ils sont téméraires et ils ont de moins en moins peur des humains. Nous avons un accident ou deux, tous les étés avec les clients", affirme Vincent Le Roux, gérant d'une brasserie. La démolition de la tour reprendra à la fin de l'été, une fois que les petits goélands auront pris leurs envols. TF1 | Reportage M. Pirckher, A. Janssens