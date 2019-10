Démonstration de force à Pékin pour les 70 ans de la Chine communiste

Pour le 70ème anniversaire du régime communiste chinois, un impressionnant défilé militaire a été organisé à Pékin ce 1er octobre 2019. C'est une vraie démonstration de force qui s'est opérée avec les 15 000 soldats et les 100 000 figurants qui ont étalé tout l'arsenal militaire du pays. Pour l'occasion, Xi Jinping a revêtu un costume Mao et savoure le moment entouré des membres du parti. La Chine, en pleine expansion, entend bien devenir la première puissance mondiale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.