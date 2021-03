Des éoliennes vont être démontées dans l'Hérault

Après 17 ans de combat, c'est une première victoire significative pour les membres d'un collectif de défense de l'environnement. En effet, la justice demande à l'exploitant de détruire ses éoliennes à Lunas. "C'est un sentiment de joie", lance Marion Valley, membre du collectif. Au cœur du problème, il y aurait des oiseaux protégés et menacés par ces sept éoliennes. Elles sont implantées au milieu de la zone de vie de certaines espèces dont un couple d'aigles royaux. Bernard Ricau, ornithologue, redoute effectivement les accidents. La société a quatre mois pour faire disparaître ses éoliennes installées il y a six ans. L'entreprise refuse une interview mais nous transmet sa réponse : elle compte faire appel. A Lunas, tout le monde a suivi cette bataille judiciaire. La possible disparition de ces éoliennes divise. Certains élus déplorent également la décision judiciaire car les taxes rapportent à la collectivité des milliers d'euros par an. De l'argent jusqu'ici investi dans le développement durable.