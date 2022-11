Démontage du campement de fortune à Sainte-Soline

Ce matin, à Sainte-Soline (Deux-Sèvres), l'ambiance est au démontage et au départ pour la plupart des militants anti-bassines. Selon la préfecture, ils étaient plus de 4 000 ce samedi. Ils ne sont plus que 300 aujourd'hui. "Ça sent la fin pour cet événement. Mais je crois que c'est plutôt un bon départ pour cette lutte", affirme l'un d'entre eux. Au fond de ce terrain privé, prêté par un agriculteur favorable au mouvement, d'autres sont encore dans la construction. Le fort leur servira également à surveiller de loin la bassine à laquelle ils s'opposent, située à quelques kilomètres de là. Mais ici, on ne parle pas de Zad. "Le territoire, c'est le bassin de la Sèvre Niortaise. Donc on va continuer à agir comme on l'a fait. Puis ici, on a une super base de départ", explique Julien Le Guet, porte-parole du mouvement "Bassine Non Merci !". D'autres mouvements sont prévus dans les prochains jours, à commencer par mercredi où les militants veilleront à ce qu'aucun engin ne vienne poursuivre le chantier de la bassine de Sainte-Soline. TF1 | Reportage K. Gaignoux, F. Bourdillon