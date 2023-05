Déneigement à grand spectacle

C'est la dernière étape, les derniers mètres à déneiger, avant d'apercevoir les collègues italiens à 2 188 mètres d'altitude. Les agents des routes ont travaillé pendant dix jours pour accéder au col du Petit-Saint-Bernard (Savoie). Avec parfois jusqu'à 4,5 mètres de neige. Les plus curieux se mesurent à côté des congères. Des airs d'accordéon, une bénédiction... l'ouverture du col est toujours une fête. Ces deux élus, français et italien, se revoient pour la première fois depuis l'automne. Une centaine de personnes assiste à cette tradition censée marquer l'arrivée de l'été. Mais ce jeudi, on se croirait presque dans une tempête de neige. "Vu la météo, je suis surpris du nombre de gens qui se déplacent", confie un spectateur. Marc a pédalé plus de deux heures pour être l'un des premiers à franchir le col. Derrière, les voitures et motos attendent leur tour avec un objectif précis : aller déguster un bon plat de pâtes en Italie. TF1 | Reportage M. Chaize, F. Marchand