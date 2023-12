Denier du culte : quand l'Église fait campagne

En cette veille de Noël, Père Bertrand Auville ouvre grandes les portes de son église pour y laisser entrer l'esprit de charité... tout est prêt pour la quête. Ce n'est pas le salaire d'un prêtre qui coûte cher, 900 euros par mois environ, mais bien les actions caritatives ou l'entretien des bâtiments. "Je fais des appels réguliers pour le denier du culte. En fait, je n'ai pas de gêne à solliciter de l'argent pour le bien commun", nous explique-t-il. Ce n'est d'ailleurs pas le montant de la quête qui baisse, mais bien le denier, cette contribution financière versée par les catholiques. Or, depuis 1905 et la séparation des cultes et de l'État, l'Église ne vit que des dons. L'Église lance ainsi aujourd'hui pour la première fois de son histoire une campagne d'appel aux dons. Sur 5,5 millions de catholiques, seuls 15% donnent au denier du culte. Or, depuis deux ans, le don aux églises donne droit à un abattement fiscal de 75%. TF1 | Reportage S. Pinatel, D. Bordier, M. Gatineau