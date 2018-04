Denis Debette, dernier faïencier de Desvres

Lorsqu'on évoque la faïence de Desvres, on se replonge dans les vaisselles des tablées d'autrefois ou des personnages décoratifs au visage doux. Actuellement, Denis Debette est le dernier artisan qui a su sauvegarder des siècles de patrimoine artisanal. Il a racheté il y a dix ans le dernier atelier de faïence de la commune où des milliers d'ouvriers travaillaient. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.