Epiphanie : à la rencontre de deux "fabophiles"

A Saint-Clément, dans la famille Chalard, ce sont les grands-parents qui conservent les petites figurines en céramique. Ils chinent, trouvent, revendent et échangent des fèves depuis plus de 25 ans. Ils ont amassé plus de 50 000 figurines. Leur objectif est d'avoir toutes les figurines d'une même série. Le meilleur conseil pour les amateurs : choisissez la bonne part. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/01/2017 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 janvier 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.