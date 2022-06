Dentelles de Montmirail : un terroir unique

Les habitants de Barroux ont la chance de vivre tout près du massif de Montmirail. Ce terme est issu d'un mot latin et signifie "mont admirable". Un massif de huit kilomètres ciselé par l'érosion et le mistral. Pour mieux admirer ces dentelles rocheuses, il faut d'abord se mettre en selles. Au cœur de la Provence, il y a plusieurs millions d'années, ce joyau géologique est né de la rencontre entre deux plaques tectoniques. Avec Jean-Paul, agriculteur, et sa fille, Perrine Anres, qui tient un club d'équitation, on emprunte les petits chemins au rythme des sabots. Les chevaux, c'est une histoire de famille. A cheval, puis en tracteur, les agriculteurs ont façonné les paysages de la vallée, traçant les lignes à flanc de montagne. Des restanques pour y planter des vignes ou des arbres fruitiers. Depuis ces parcelles, on aperçoit le château du Barroux, qui surplombe le village du même nom. Un donjon construit au Moyen Âge pour surveiller la route entre le Ventoux et la vallée du Rhône. TF1 | Reportage B. Guénais, S. Fargeot, A. Delbecq