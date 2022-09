Dentifrice et brosse à dents : la bonne dose et le bon geste

C’est un geste quotidien d’hygiène et de santé : se brosser les dents tout au long de sa vie, et surtout bien le faire permet d’éviter quasiment à coup sûr les caries. L’idéal pour se brosser les dents est de deux fois, deux minutes, matin et soir. Que ce soit en pharmacie ou en grande surface, il y en a pour tous les prix : de moins de deux euros jusqu’à plus de six euros pour une brosse manuelle ou du dentifrice. Mais attention, le prix n’est pas forcément synonyme de meilleure protection. Nous avons montré nos images au docteur Isabelle Monnet, chirurgien dentiste, pour lui demander conseils. Son premier constat : "Cette personne utilise trop de dentifrice sur sa brosse à dents. Il est suffisant de mettre juste une petite quantité de dentifrice, l’équivalent d’un petit pois". Vient ensuite le souci plus technique : celui d’avoir le bon geste. Si la gestuelle est maîtrisée, qu’importe si c’est une brosse électrique ou manuelle. Il est aussi conseillé de se rendre au moins une fois par mois chez le dentiste pour contrôler sa dentition. L’occasion peut-être de faire un détartrage pour éliminer la plaque dentaire, puisque 1 mg de plaque dentaire sur les dents, c’est l’équivalent de 200 millions de bactéries. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive