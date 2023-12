Dépannage à domicile : gare aux arnaques !

La cave de la porte de Frédéric vient d'être fracturée, les dépanneurs d'urgences doivent changer complètement la serrure. Cette intervention coûtera un peu plus de 300 euros. Ici, tout est fait dans les règles et les prix sont encadrés. Mais ce n'est pas toujours le cas. En 2021, 64% des entreprises à domicile auraient eu recours à de mauvaises pratiques, d'après la répression des fraudes. Tarifs exorbitants, pièces changées sans aucune explication, les abus sont nombreux. Une passante nous raconte : "Il nous a raconté que la serrure était extrêmement compliquée et high-tech. On s'est retrouvé avec l'addition très salée". Une association de consommateurs reçoit les victimes au quotidien. Qu'il s'agisse d'une intervention de plomberie, de serrurerie, ou d'électricité, certains artisans profitent de l'urgence pour vous arnaquer. Une entreprise propose une liste d'artisans certifiés et vous accompagne pendant toute l'intervention. Un dernier conseil, ne laissez intervenir un artisan, sans avoir établi un devis. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia