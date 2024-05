Dépannage d’urgence : que faut-il savoir ? Le 13H à vos côtés

Lorsqu'il s'agit de dépannage à domicile, on ne sait jamais sur quel artisan on va tomber, ni combien ça va coûter. Évitez de contacter les numéros figurant en tête de vos recherches sur Internet, ou les tracts déposés dans votre boîte aux lettres. Il faut au minimum que le numéro d'identité de l'entreprise, le SIRET, et les tarifs de prestations soient inscrits. En cas d'urgence, appelez votre assurance ou votre syndicat, ils connaissent les dépanneurs de confiances. L'idéal serait d'anticiper ce genre de situation et de préparer une liste d'artisans recommandés par vos proches. En cas d'urgence nocturne, le mieux, est d'attendre le lendemain matin pour un dépannage. Vous pouvez aller chez un proche, ou à l'hôtel par exemple. Cela coûtera toujours moins cher qu'une intervention de nuit. Le dépanneur doit fournir un devis avant de commencer les travaux. Il ne peut pas vous demander de payer avant, et devra fournir une facture pour toute prestation supérieure à 25 euros. Vous aurez quatorze jours pour vous rétracter en cas de mauvaise décision. A. Basar