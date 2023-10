Dépanneur cherche repreneur

Il met un point d'honneur à dépanner ses clients en urgence. Jacky Micheau a plus de 40 ans de métier, l'origine de la panne est rapidement trouvée. C'est un service à domicile très apprécié. Dépanneur, mais aussi électricien, Jacky intervient dans le sud de la Touraine. Il compte sur SOS Villages pour transmettre son entreprise. "J'ai déjà tardé pour la retraite, parce que j'arrive à 64 ans. La réflexion des clients, c'est de se demander ce qu'ils vont devenir si mon entreprise n'est plus là", nous confie-t-il. L'artisan emploie un salarié et cherche un repreneur sérieux et polyvalent. Dans cette maison par exemple, il faut d'abord changer le chauffe-eau. Seconde mission du jour, installer une prise extérieure pour une voiture électrique. Pour assurer la transition, Jacky est prêt à accompagner son successeur pendant quelques mois. La réparation de l'électroménager est un plus, c'est 20% de son chiffre d'affaires. Entre le travail à l'atelier et les interventions, il repasse comme promis chez sa cliente du matin. Apporter un service de qualité pour Jacky, c'est le secret du succès. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély