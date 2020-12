Départ de Jean-Pierre Pernaut : les régions lui rendent hommage

Ce mercredi, Dominique Lagrou-Sempère et son équipe rendent encore hommage à Jean-Pierre Pernaut à deux jours de son départ. Ils ont ainsi monté toute une série de reportages réalisés en région et qui évoquent de nombreux bons souvenirs. Dans le premier reportage apparaît le défunt Alain Darchy, un collègue de longue date de Jean-Pierre Pernaut. On voit également Fabrice Decat, son compagnon de 30 ans, parti en retraite il y a deux ans. Avec toute une équipe, celui-ci a essayé de trouver les personnages du tout début, que Jean-Pierre Pernaut aime, en guise de cadeau.