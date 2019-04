Départ de la première transhumance de la saison dans le Lot

La transhumance est une vieille tradition dans le Lot. Pour cette saison, 400 brebis sont parties de Rocamadour pour rejoindre l'estive de Luzech. Le troupeau suivi de randonneurs va marcher sur 80 km durant cinq jours. Par ailleurs, la transhumance permet de soulager la surface sur les exploitations dans le Lot et pour faire des réserves de foins. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.