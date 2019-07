Départ en vacances : comment préparer son voyage ?

Avant de prendre la route des vacances, il faut tout prévoir. Recourir à une révision de la voiture est notamment conseillé, surtout avant les longs trajets. Avec la canicule qui frappe l'Est du pays, la prudence est également de mise. Entre Beaune et Dijon, en Côte-d'Or, les automobilistes prennent leurs dispositions. Climatisation, bouteilles d'eau, vêtements légers et décontractés... tout est prévu pour voyager sereinement et passer de bonnes vacances. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.